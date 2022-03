Pijani rowerzyści płacą w Nowej Soli i okolicy po 2,5 tysiąca złotych mandatu. Na drogi wciąż wyjeżdżają kolejni pijani kierowcy

Policja w Nowej Soli. Mandaty dla pijanych rowerzystów

W poniedziałek, 14 marca, ok. godz. 16.30 na ul. Wyszyńskiego w Nowej Soli policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierującego rowerem. Mężczyzna rocznik 1989, mieszkaniec Nowej Soli miał 2,5 promila alkoholu. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 2,5 tysiąca zł.

Dwa dni później, ok. godz. 2 w nocy na ul. Głowackiego w Nowej Soli policjanci zatrzymali kierującego rowerem. Był to również mieszkaniec Nowej Soli, rocznik 1973. Miał promil alkoholu. Dostał również mandat w wysokości 2,5 tys. zł