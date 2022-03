Nowość koło Nowej Soli. Liczniki prędkości już informują kierowców, jak bardzo przekraczają prędkość i czy należałby się im mandat

Na drogach powiatu nowosolskiego. Licznik prędkości w Otyniu

– Dzieci podpatrzyły takie sygnalizatory we Włoszech. A ja obiecałam, że będę robić wszystko, aby ich wesprzeć w tym pomyśle, który sobie wymarzyli – mówiła nam w listopadzie burmistrz Barbara Wróblewska.

- To miejsce jest blisko szkoły przedszkola i żłobka. Łączy Otyń z Zakęciem i Konradowem. Przejście jest bardzo uczęszczane - wyjaśnia Barbara Wróblewska, burmistrz Otynia. - Robimy wszystko żeby…

Otyń. Stara trójka

Zakończył się montaż dwóch wyświetlaczy prędkości przy ulicy Jana Pawła II w Otyniu. Urządzenia znajdują się po obu stronach skrzyżowania. Informują nadjeżdżających kierowców o ewentualnym przekraczaniu dozwolonej prędkości, wysokości mandatu, jaki za to grozi oraz dziękują tym, którzy zwolnią i poruszają się prawidłowo.

Do wykonania inwestycji przyczyniła się szeroka współpraca. Projekt otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i budżetu Gminy Otyń. Inwestycja została wykonana na drodze powiatowej. Dlatego wniosek do funduszu złożyło starostwo powiatowe. Dofinansowanie pokryło 80 procent kosztów.