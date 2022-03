Rodzinne zdjęcia w cudzym albumie. Wrażenie zwala z nóg i sprawia, że chce się wiedzieć o rodzinie więcej, ale często jest już za późno

– Włos mi się zjeżył na głowie, kiedy zobaczyłem w Gazecie Lubuskiej te zdjęcia. Mam je w rodzinnym albumie – mówi Czytelnik aż z Rybnika w województwie śląskim. Na artykuł o bokserze z Nowej Soli o nazwisku Eugeniusz Ast trafił w Internecie. – Mama, co wiedziała, to powiedziała. Nie miałem już jak zapytać ojca. Pan Eugeniusz go znał. Ma go na zdjęciach w swoim albumie. Bardzo chciałbym o tym porozmawiać.

Potomek jednego z powojennych bokserów z Nowej Soli nie jest jedynym, który szuka informacji o losach swojej rodziny.

Kontaktu z rodziną pana Eugeniusza Asta (na zdjęciu) szuka Czytelnik z Rybika. Jego ojciec też był bokserem w Nowej Soli Eliza Gniewek-Juszczak