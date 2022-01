The Voice Senior. Mieszkańcy Konotopu koło Nowej Soli trzymają kciuki. Wystąpi Lech Sawicki, który współpracuje z zespołem Konotopianie

Lepiej późno niż wcale - wybór osób do zespołu

Jak dodaje Lech Sawicki - wybór tych, a nie innych osób był nieprzypadkowy, bowiem chodziło o głosy poruszające się w różnych skalach. Po głowie chodził mi kwartet wokalny śpiewający w stylu „The Manhattan Transfer”. I tak Bożenka obsadza sopran, Ola alt, Benek tenor a ja baryton. Na którejś z prób zaproponowałem nazwę „Lepiej Późno Niż Wcale”, która została przyjęta. W międzyczasie uzmysłowiliśmy sobie, że wszyscy jesteśmy „pełnoletni” i kwalifikujemy się wiekowo do programu The Voice Senior, nagraliśmy zatem roboczo pierwsze dwa kawałki i wysłaliśmy zgłoszenie, które ku naszemu zaskoczeniu zostało przyjęte. Tak więc spośród oszałamiającej liczby prawie tysiąca zgłoszeń zostaliśmy przyjęci do wąskiej, ok. 40-osobowej ekipy uczestników programu. Jedno jest pewne – niezależnie od naszej drogi w programie, po jego zakończeniu zamierzamy dalej razem śpiewać.