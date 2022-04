Strażacy z Nowej Soli zapraszają mieszkańców na swoje święto. Będzie uroczyście i widowiskowo!

Międzynarodowy Dzień Strażaka. Obchody w Nowej Soli

– To jest nasze najważniejsze święto w roku. Zapraszamy mieszkańców do udziału w uroczystościach i pikniku strażackim – mówi mł. asp. Artur Jaskulski z PSP w Nowej Soli. – Obchodzimy 30-lecie powstania państwowej straży pożarnej, wcześniej była to zawodowa straż.

To było piątkowe południe w grudniu. Kiedy strażacy usłyszeli, że w mieszkaniu, w którym wybuchł pożar, mogłyby być dwie osoby, pojechali natychmiast i w maskach tlenowych wbiegli do środka, jakby to…

Z historii straży pożarnej

- W listopadzie 1990 roku projekt ustawy o Państwowej Straży Pożarnej trafił do wiceministra Jerzego Zimowskiego i jako rządowa propozycja miał być procedowany dalej. Twórcy, niepewni dalszych losów dokumentu zdecydowali by kierować go również drogą poselską. W krótkim czasie pod projektem podpisało się 153 posłów z różnych stron sceny politycznej. Nie obyło się bez perturbacji i zwrotów akcji. Jednakże niezliczona ilość spotkań w zespołach poselskich, narady i dyskusje sprawiły, że ustawa została przyjęte przez Sejm 24 sierpnia 1991 roku - czytamy na portalu rady ministrów.

Ustawa o Państwowej Straży Pożarnej weszła w życie 1 stycznia 1992 r. 25 lutego został powołany pierwszy Komendant Główny.

Obchody jubileuszu 30-lecia PSP rozpoczęły się w sierpniu 2021 r. i mają potrwać do lipca tego roku.