Mieszkańcy Nowej Soli dawno nie składali aż tylu gratulacji! Są dumni! Nowosolanin zwycięzcą odcinka lubianego programu "Jeden z dziesięciu"

Popularny program "Jeden z dziesięciu". Mieszkaniec Nowej soli wygrał odcinek

Nowosolanin dziękuje za gratulacje. Nie wiedział, że to będzie prawdziwa lawina. - Nie spodziewałem się aż tylu gratulacji. Dziękuję bardzo. To miłe uczucie - podkreślił.

- Atmosfera była napięta bardzo, ale to tylko związane było z dużym wewnętrznym stresem. Jak pojawił się pan Sznuk, tuż przed nagraniem, to emocje troszkę opadły - przyznał pan Jędrzej. - Między zawodnikami były też bardzo fajne relacje, pozdrawiam wszystkich.

We wtorek, 26 kwietnia odcinek popularnego teleturnieju w TVP 1 "Jeden z dziesięciu" wygrał inżynier z Nowej Soli Jędrzej Tatomir. Zwycięzca odcinka zdradził, jaka była atmosfera podczas nagrania.

"Jeden z dziesięciu". Zwycięzca odcinka z Nowej Soli

Kiedy umieściliśmy informację o zwycięstwie pana Jędrzeja na facebookowym profilu naszego portalu Nowa Sól Nasze miasto posypały się gratulacje i polubienia. Dawno internautów nic tak nie ucieszyło, jak to właśnie zwycięstwo! W ciągu paru godzin odnotowaliśmy ponad 150 komentarzy i ponad 600 polubień.

Pani Dorota przyznała, że to "fajna, miła wiadomość". Okazało się, że wielu nowosolan ogląda ten program i to codziennie. - Też oglądam codziennie "1 z 10". Wreszcie ktoś z naszej okolicy. Super, że wygrał odcinek. Miał trochę ciężkie pytania, bo dwa muzyczne, ale fajnie, że wygrał - pogratulowała pani Małgorzata.