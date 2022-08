Rosomak i Langusta na pikniku wojskowym w Nowej Soli. Dużo sprzętu, stoisk i wojskowa grochówka. Zobacz zdjęcia

Święto Wojska Polskiego. Piknik wojskowy w Nowej Soli

Przy al. Wolności w Nowej Soli w poniedziałek, 15 sierpnia zaparkowały wojskowe pojazdy, które z daleka robiły wrażenie na zwłaszcza młodszych mieszkańcach. Mali goście Parku Krasnala z zainteresowaniem spoglądali w stronę Rosomaka i Langusty. A sprzętu bojowego było więcej. Można było obejrzeć z bliska m.in. takie pojazdy jak: Langusta, Rosomak, czy zestaw Poprad

Przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD

Zestaw POPRAD służy do wykrywania, identyfikowania, śledzenia i zwalczania celów powietrznych znajdujących się w odległości do 5,5 km i na pułapie do 3,5 km. Pracuje w dzień i w nocy bez względu na warunki atmosferyczne. Jego podstawowym zadaniem jest osłona ważnych obiektów oraz zgrupowań sprzętu i ludzi przed różnego rodzaju atakiem powietrznym.

Kołowy Transporter Opancerzony ROSOMAK

Przeznaczony jest do walki z piechotą oraz z lekkoopancerzonymi pojazdami, a także przygotowany do prowadzenia działań stabilizacyjnych w ramach polskich kontyngentów wojskowych.