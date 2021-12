Świąteczne wydarzenia w Nowej Soli i okolicy. Kalendarz kiermaszów, miejskich wigilii i innych imprez

W piątek, 10 grudnia o godz. 18.00 w Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie zacznie się Świąteczny Pokaz Magii i Iluzji Magic Show w wykonaniu jednego z najlepszych iluzjonistów młodego pokolenia w Polsce - Bartosza Lewandowskiego, finalisty programu Mam Talent!

- Magic Show to godzinne widowisko magii i iluzji przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Podczas widowiska widzowie przeniosą się w magiczną podróż, a niemożliwe na oczach całej publiczności stanie się możliwe! Głównym punktem programu będą triki z ptakami, którymi Bartosz Lewandowski podbił 11 edycję telewizyjnego "Mam Talent"! To jedne z głównych atrakcji występów Bartosza, które zachwyciły tysiące widzów przed telewizorami w całym kraju! Jednak to nie koniec atrakcji jakie jeszcze na Was czekają! Nie zabraknie sporej dawki śmiechu, którą dostarczy kabaretowo-magiczna część widowiska. Przepowiednie, etiuda z latającym stolikiem, pojawiające i znikające przedmioty, manipulacje, duże iluzje w asyście pięknej śnieżynki oraz wiele innych magicznych urozmaiceń! – zachęcają organizatorzy.