Takiej inwestycji w Nowej Soli nigdy nie było. Kosztuje prawie 150 milionów złotych. Sprawdziliśmy, jak idą prace

Inwestycja ruszyła jesienią 2020 roku. Od tego czasu mieszkańcy zdążyli się przyzwyczaić do ekip pracujących nad dwoma rzekami w mieście.

– Mocno zaawansowane są prace przy budowie wałów przeciwpowodziowych. Trwają na wałach wzdłuż Odry i na Czarnej Strudze poinformował prezydent Nowej Soli Jacek Milewski i dodał, że w kolejce czeka budowa przepompowni. – Systematycznie do przodu.

Takiej inwestycji nad Odrą w Nowej Soli nigdy wcześniej nie było. Jej koszt to 144 miliony złotych. Część inwestycji, którą realizują Wody Polskie, dofinansowuje Bank Światowy. Zadanie pn. „Ochrona przeciwpowodziowa miasta Nowa Sól i obszarów poniżej miasta Krosno Odrzańskie” wykonuje spółka Sinohydro Corporation Limited. W Nowej Soli prace prowadzone są na wałach rzek Odra i Czarna Struga.

Wały w Nowej Soli. Co zostało zrobione?

– Dotychczas zostały zrealizowane roboty ziemne korpusu lewobrzeżnego wału Odry na odcinku od portu do rzeki Czarna Struga oraz korpusy wałów Czarnej Strugi – od Lubieszowa do ul. Północnej – wraz z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi, jak wyloty sieci deszczowych, przepusty, konstrukcje żelbetowe i mury oporowe – opisuje zakres wykonanych prac Jarosław Garbacz, rzecznik prasowy, gł. specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.