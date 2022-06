Prohibicja w Nowej Soli. Od 15 czerwca w mieście w nocy na wynos nie można sprzedawać napojów alkoholowych Eliza Gniewek-Juszczak

Alkohol w nocy w Nowej Soli można od 15 czerwca kupić tylko w lokalu, kiedy jest on przeznaczony do spożycia tam, na miejscu. Na stacjach benzynowych i w sklepach nie będzie to możliwe.