Po tym jak spłonęło ponad milion pszczół w pasiece pod Zieloną Górą, okazało się, że ludzie mają dobre serca i pomogli młodemu pszczelarzowi

Kiedy rozmawiamy po tygodniu od tragicznego pożaru, pan Piotr ma już 50 pszczelich rodzin. – Nie ma czasu na myślenie o tym, co się stało. Trzeba działać i iść do przodu – podkreśla.

Przypomnijmy, pożar na pasiecie w Książu Śląskim wybuchł w Wielkanoc. Pisaliśmy o tym w artykule: Spłonęło milion pszczół. Dołącz do zbiórki i pomóż odbudować pasiekę Za kilka dni ule miały być już wywiezione na pola rzepaku. – Chciałem się rzucać w ten ogień i ratować pszczoły, ale to był taki mocny pożar. Sąsiad mnie trzymał – mówił Gazecie Lubuskiej Piotr Jonaczyk. Po tragedii brat pana Piotra uruchomił zbiórkę na portalu zrzutka.pl. Kiedy prosiliśmy Czytelników o pomoc na odnowienie pszczelich rodzin było trzydzieści datków. W poniedziałek, 20 kwietnia wspierających było już prawie czterysta osób. Można jeszcze pomóc: zbiórka na pasiekę .

Po nowe pszczele rodziny pan Piotr jeździł w odległe zakątki kraju. – Całą Polskę przejeździłem i udało mi się kupić 50 rodzin. To był bardzo pracowity tydzień. Codziennie od 5 rano do północy na nogach – opowiada. Kiedy rozmawiamy właśnie wrócił z Barlinka. Wcześniej był w Katowicach. Koniec kwietnia nie jest dobrym miesiącem na kupowanie uli. Jest późno. I te, które zostały do sprzedania są drogie.

– Teraz czeka mnie odbudowa uli, albo ich zakup. Roboty przede mną bardzo dużo. Nie ma czasu na myślenie o tym, co się stało. Trzeba działać i iść do przodu – podkreśla pszczelarz.

Hodowla pszczół to rodzinna tradycja. Pan Piotr zawodu uczył się od dziadka Stanisława, który zajmował się pszczelarstwem 80 lat.

Przyczyny pożaru pasieki

Mł. aspirant Sebastian Olczyk z komendy Państwowej Straży Pożarnej w Nowej Soli zaraz po pożarze informował, że przyczyną było nieostrożne obchodzenie się z ogniem.

Właściciel, tak jak to robią pszczelarze od lat, używał podkurzacza, to mały sprzęt, którym odymia się ule. Użyty żar był sprzątnięty, ale było sucho i był wiatr. Musiała zostać jakaś iskra, która wystarczyła, aby w 15 minut spowodować wielki pożar, który wybuchł od strony wejścia do wozu z ulami.