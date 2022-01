Najtańsze mieszkania w Nowej Soli. Tylko oferty do 200 tysięcy złotych! Zobacz zdjęcia i ceny

Mieszkanie w Nowej Soli. Oferty do 200 tys. zł

W serwisie olx.pl znaleźliśmy w środę, 12 stycznia 26 ogłoszeń dotyczących mieszkań z wtórnego rynku na sprzedaż w Nowej Soli. Cena najdroższych zbliża się do pół miliona złotych. Są oferty też ok. 400 tysięcy zł. Zwykle to kwoty za trzy pokoje. Nas interesowały te najtańsze mieszkania. Do dwustu tysięcy zapłacimy za dwa pokoje lub kawalerkę. Zobacz w galerii, jak wyglądają nieruchomości, które można kupić od ręki.