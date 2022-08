Międzynarodowy Dzień Psa. Poznajcie pieski naszych Czytelników z Nowej Soli i okolicy. Powstała galeria czworonożnych przyjaciół

Międzynarodowy Dzień Psa. Świętują wszystkie psy

26 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Psa. Święto o randze ogólnopolskiej przypada natomiast 1 lipca. To okazja do uświadomienia sobie, jakim bliskim przyjacielem człowieka jest pies, i nie tylko do sprawienia przyjemności swojemu pupilowi. Można też wesprzeć stowarzyszenia działające na rzecz pomocy bezdomnym psom przez cały rok. Nie tylko pieniężnie, ale np. zgłaszając się do wyprowadzania psów na spacery.

Zobacz urocze pieski naszych Czytelników. Wszystkie dzisiaj świętują.