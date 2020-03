Maryla Zborowska ze Sławy maluje obrazy. Marzyła o tym od podstawówki, ale udało się dopiero na emeryturze

Oczywiście życie pisze własne scenariusze. Uległa w końcu perswazji dorosłych, że nie warto marnować roku szkolnego i poszła do szkoły zawodowej o profilu ogrodniczym. Nie miała wyboru, bo tylko tam zostały wolne miejsca. Oczywiście obiecała sobie, że za rok zdawać będzie do liceum w Bielsku – Białej.

Jako dziecko miała talent do malowania. Słyszała to od wielu nauczycieli i dlatego, po szkole podstawowej, postanowiła kontynuować naukę w liceum o profilu artystycznym.

- Tymczasem polubiłam profil ogrodniczy, koleżanki i kolegów. Zostałam w tej szkole do końca, a potem poszłam za ciosem i rozpoczęłam naukę w technikum ogrodniczym. Z kolei po technikum poszłam na rachunkowość – relacjonuje.

I tak dziewczyna bujająca w artystycznych obłokach stała się odpowiedzialną młodą kobietą z porządnym fachem w rękach.

- Czułam, że czegoś mi brakuje, ale zajęłam się pracą. Zakochałam się, wyszłam za mąż i zostałam mamą. Pochłonięta obowiązkami nawet nie miałam czasu na malowanie. Za pędzel chwyciłam dopiero wtedy, gdy dostaliśmy mieszkanko w blokach – wspomina Maryla Zborowska.

Kiedy pierwszy raz przekroczyła próg nowego, jeszcze zupełnie pustego mieszkania, oczyma wyobraźni zobaczyła na jednej ze ścian piękny obraz. A że usłyszała o malarzu, który wykonuje takie prace na zamówienie zgłosiła się do niego.

- Opowiedziałam mu ze szczegółami, czego chcę. To miał być pejzaż. Koniecznie namalowany olejem – opowiada pani Maryla.

Minęło kilka tygodni, a malarz zapukał do jej drzwi z gotową pracą. To co zobaczyła wprawiło ją w osłupienie.

- Co pan mi tu przywiózł!? – wrzasnęła.