Ludzie się oglądają, kiedy widzą pana Sebastiana na tym rowerze. Wspominają, że kiedyś też mieli taki i pewnie żałują, że się go pozbyli

Artykuł został opublikowany na portalu Gazety Lubuskiej 5 grudnia 2019 roku. W poniedziałek, 20 kwietnia 2020 r., w dniu od kiedy znów rekreacyjnie można wyjść na rower Sebastian Smołaga pojechał swoim wspaniałym bicyklem na przejażdżkę.

Co to za rower?

Jest z 1940 roku. Znalazłem ogłoszenie i pojechałem po niego aż za Wałbrzych. Nic przy nim nie musiałem robić. Kupiłem go w stanie idealnym. Wystarczyło tylko zakonserwować lakier. Tego egzemplarza nie sprzedam. W tak idealnym stanie już mi się nie trafi. Kalkomania z nazwą firmy, dzwonek, czy blokada na koło z kluczykiem – wszystko jest w stu procentach oryginalne firmy Wanderer.

Jakie ma pan jeszcze inne perełki?

W ciągu dwóch lat z dziesięć zabytkowych sztuk się przez moje ręce przewinęło. Miałem nawet dwa rowery z fabryki Edelweiss Paula Deckera z Otynia. Poszły w dobre ręce do mieszkańców Otynia. Byłem zdziwiony, jak się dowiedziałem, że w Otyniu była fabryka rowerów. Przypadkiem dowiedziałem się, że była za stacją. Do dzisiaj zachowała się willa właściciela firmy. W kolekcji mam np. damkę firmy Astral. To jest wersja eksportowa z 1925 roku. Też ma ładnie zachowany lakier, szyld firmy, jedynie siodełko ma z lat 70.

Zbieram też dzwonki nowosolskie i zielonogórskie od rowerów. Trafiłem na dzwonki jednego wytwórcy. Miały różne motywy kwiatów, koniczyny, albo dziecka na rowerze, z łąką i lasem w tle, nazwą miasta i nazwiskiem mechanika rowerowego, który je zamawiał. Co ciekawe, ci którzy zajmowali się naprawą rowerów, naprawiali też maszyny do szycia.