Koronawirus w Zielonej Górze. Zaczyna się armagedon w zielonogórskich sklepach. Niektórych produktów zaczyna już brakować!

Zakupy w Nowej Soli

Przed południem w środę, 4 marca do redakcji zadzwonił Czytelnik, dopytując, czy został potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, bo jest na zakupach w największym markecie w Nowej Soli i widzi wyładowane koszyki. - Jedna starsza pani to nawet powiedziała, że teraz przyjdzie umierać takim ludziom jak ona. Brała kasze, makarony, ryż. Widziałem w wielu koszykach znaczne ilości produktów o długoterminowej ważności. Sam nie wiedziałem czy zwiększyć zakupy czy nie. Przyszedłem tylko po podstawowe produkty - informował mieszkaniec Nowej Soli.

Około południa z innego, mniejszego marketu dzwonił inny Czytelnik, podzielił się opinią, że zakupy, odbywają się normalnie. - To jest nieduży market, ale towar jest. Ludzie kupują takie ilości produktów jak zwykle - przyznał.

Koronawirus w Zielonej Górze. Mieszkańcy robią zapasy

Sprawdziliśmy, jak zielonogórzanie zareagowali na koronawirusa. W sklepach zaczyna brakować niektórych produktów spożywczych. Najszybciej ubywają ryż, makarony, kasza gryczana, czy papier toaletowy. Niektórzy robią ostre zapasy i kupują po kilka sztuk danego produktu.