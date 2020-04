28 mandatów wystawili nowosolscy policjanci w weekend. Były też wnioski do sądu i pouczenia. Jak zachowywali się mieszkańcy?

Koronawirus w Nowej Soli. Działania policji

W powiecie nowosolskim według stanu na 5 kwietnia - 18 osób objętych jest kwarantanną domową, pod nadzorem epidemiologicznym jest 20 osób, a kwarantanną po przekroczeniu granicy objętych jest 329 osób.

Komenda wojewódzka policji informuje, że pod nadzorem policjantów są parki, skwery, place zabaw, ale także parkingi przy większych sklepach spożywczych, a od 2 kwietnia także lasy, do których również wchodzić nie można.

- W piątek były trzy pouczenia, mandatów siedem, a wnioski do sądu dwa, w sobotę – mandatów 15, pouczeń 6, wniosków do sądu 8, a w niedzielę – mandatów 6, pouczeń 14, wniosków do sądu 2 - wylicza mł. asp. Renata Dąbrowicz-Kozłowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. Ponadto, w piątek doszło do jednego przypadku złamania kwarantanny w powiecie nowosolskim, a w sobotę do dwóch.

