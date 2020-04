Nowa Sól i Otyń kupują laptopy, żeby w czasie epidemii koronawirusa pomóc uczniom zdobywać wiedzę on-line. Sprzęt będzie należał do gmin

Szkoły w Nowej Soli. Pomoc dla uczniów

– W porozumieniu z dyrektorami nowosolskich szkół podstawowych kupimy 46 komputerów do zdalnej nauki. Chcemy, aby każdy uczeń miał równy dostęp do nauki on-line w czasie, kiedy szkoły są zamknięte, a nauka odbywa się w domu – podkreśla Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu miejskiego w Nowej Soli. – Chcemy skorzystać z rządowego programu. Jednak bez względu na to, czy Nowa Sól takie dofinansowanie dostanie czy nie, komputery już w najbliższych dniach trafią do naszych uczniów.