Koronawirus w powiecie nowosolskim. Stan epidemii. Sześć osób z ośmiu już wyzdrowiało

Stan epidemii koronawirusa w powiecie nowosolskim

Starosta powiatu nowosolskiego Iwona Brzozowska poinformowała, że bilans zachorowań na COVID- 19 w powiecie od dłuższego czasu jest niezmienny. Jest tak dokładnie od 9 kwietnia.

Na osiem osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem od początku epidemii sześć osób powróciło do zdrowia (stan na dzień 04.05.2020, godz.10.00).

Z informacji starosty wynika, że tylko siedem osób objętych jest kwarantanną domową, a pod nadzorem epidemiologicznym pozostaje osiem osób. Kwarantanną po przekroczeniu granicy objętych jest 279 osób. Siedem osób pozostaje w kwarantannie w miejscu do tego wyznaczonym, poza swoim miejscem zamieszkania. - Na początku tygodnia i miesiąca życzę państwu wytrwałości. Oby nasza stabilna sytuacja epidemiologiczna w powiecie była zapowiedzią szybkiego powrotu do normalności w ogóle - podkreśliła starosta.