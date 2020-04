Koronawirus w powiecie nowosolskim. Jak nam minął miesiąc w epidemii? Były mandaty, wnioski do sądu i pouczenia

- Co innego jak się w mediach czyta o koronawirusie, a co innego zobaczyć jak sąsiada zabiera karetka. Uczucie niepokoju jest. Nie powiem, że nie - przyznał czytelnik z Nowej Soli, kiedy 5 marca karetka do przewożenia chorych z podejrzeniem koronawirusa była w Nowej Soli. To było dzień po informacji, że jest w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa i to w województwie lubuskim.

7 marca okazało się, że nowosolanin źle się czuł, ale nie z powodu koronawirusa.

Koronawirus w powiecie nowosolskim. Od pierwszego przypadku

Spokojnie było jeszcze przez trzy tygodnie. - Kiedyś musiało to nastąpić - stwierdził w sobotę rano, 28 marca prezydent Nowej Soli Jacek Milewski, na swoim profilu na Facebooku. - Bardzo proszę, wspólnie wyciągnijmy z tej sytuacji wnioski: zachowajmy spokój, odpowiedzialność i zdrowy rozsadek. Pierwszą zdiagnozowaną osobą w powiecie nowosolskim była 62-letnia kobieta.