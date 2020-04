Koronawirus zamyka fontanny w Nowej Soli. Będą nieczynne do odwołania. Miasto stosuje się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny skierował do wojewodów pismo w tej sprawie. W dokumencie z 21 kwietnia zastępca głównego inspektora Grzegorz Hudzik podkreślił, że nie zaleca się uruchamiania fontann miejskich ze względu na epidemię koronawirusa. Zalecenia wydano, bo z prognoz pogody wynika, że będzie ciepło, a to sprawiłoby, że wielu mieszkańców korzystałoby z ochłody w pobliżu takich miejsc.

Oto cała treść dokumentu: "W związku z trwającą epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, jak również dynamiczną sytuacją w zakresie ogłaszania kolejnych etapów znoszenia ograniczeń oraz zbliżającą się korzystną aurą pogodową uprzejmie informuję, iż nie zaleca się uruchamiania fontann, ulicznych instalacji wodnych z wyrzucanymi na wysokość kilku metrów strumieniami wodnymi (fontanny typu „dry plaza”) lub innych tego typu obiektów z uwagi na fakt, iż aerozol wodno-powietrzny może być dodatkowym nośnikiem dla cząsteczek wirusa".

Fontanny w Nowej Soli nieczynne z powodu koronawirusa

Z pytaniem o to, czy w Nowej Soli będą uruchamiane w najblliższym czasie fontanny, zwróciliśmy się do urzędu miejskiego. - Z uwagi na zalecenie Głównego Inspektora Sanitarnego, który nie zaleca obecnie uruchomienia fontann, nowosolskie nie będą uruchamiane do czasu zmiany zaleceń - zapewniła Ewa Batko, rzecznik prasowa urzędu.

Wcześniej podobną decyzję o niewłączaniu fontann ogłosiły władze Sławy.