Czy miasto nad Odrą potrzebuje statku? Uczestnicy rejsów znają odpowiedź. Zarząd stowarzyszenia, które zajmuje się Laguną, robi co może

W roku 2019 Laguna przewiozła ponad 10 tysięcy pasażerów. - To był bardzo trudny okres dla naszych statków turystycznych, ponieważ od kilku lat zmagamy się z pogłębiającą suszą hydrologiczną, co niezmiernie utrudnia pływanie po Odrze. Mimo to, stowarzyszenie wykorzystało każdy dzień, który umożliwiał pływanie - wyjaśnia Ewa Batko, rzecznik prasowa Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

W czerwcu z rejsu Laguną skorzystali podopieczni Domu Opieki w Gminie Otyń. - Dla wielu była to pierwsza taka przygoda w życiu. Seniorzy kolejny raz pokazali, że nadal potrafią się świetnie bawić i do tańca wystarczy im kawałek pokładu, a kto wolał się zrelaksować - podziwiał odrzańskie widoki z górnego pokładu - czytamy w relacji urzędu miejskiego w Otyniu. W organizacji rejsu pomogli pracownicy Domu Opieki, Gminnego Centrum Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Szef Stowarzyszenia Odra dla Turystów został członkiem Państwowej Rady Gospodarki Wodnej

W połowie czerwca w Warszawie Łukasz Kozłowski, szef Stowarzyszenia Odra dla Turystów odebrał z rąk wiceminister Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej Anny Moskwy, powołanie do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Jest jedynym przedstawicielem województwa lubuskiego w tej radzie.

Państwowa Rada Gospodarki Wodnej. Co to jest?

To organ opiniodawczo-doradczy ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej powołanym na czteroletnią kadencję.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne do działań rady należy: wyrażanie opinii w sprawach gospodarowania wodami, ochrony przed powodzią oraz ochrony przed skutkami suszy, a w szczególności: przedstawianie propozycji oraz wniosków dotyczących poprawy stanu zasobów wodnych oraz ochrony przeciwpowodziowej w państwie, opiniowanie projektów planów i programów inwestycyjnych w zakresie gospodarowania wodami, opiniowanie projektów aktów prawnych regulujących sprawy gospodarowania wodami, opiniowanie projektów dokumentów planistycznych.