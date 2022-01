Ciekawostki z Nowej Soli i okolicy, które można dostać za darmo na portalu olx. Zobacz 20 zdjęć i wybierz coś Eliza Gniewek-Juszczak

Meble, ubrania, rzeczy do domu. Zobacz, co można mieć za darmo w odległości 30 kilometrów od Nowej Soli. Wybraliśmy 20 ciekawostek.

W odległości do30 kilometrów od Nowej Soli można odebrać kanapę, meble do kuchni, lub pokoju. We Wrociszowie koło Kożuchowa można dostać fotele. Zobacz, co jeszcze można mieć za darmo lub prawie darmo w Nowej Soli i okolicy.