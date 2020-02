Centrum Informacji Turystycznej Doliny Środkowej Odry miało powstać w ten piątek. Termin został przesunięty. Trwają intensywne prace

Planowany termin zakończenia prac miał minąć 28 lutego tego roku. Prezydent Jacek Milewski wyjaśnił powody wydłużenia terminu realizacji tej inwestycji: – Podstawowymi argumentami są: zwiększenie zakresu robót rozbiórkowych w porównaniu do zakresu określonego w dokumentacji projektowej, konieczność wykonania nowej, dodatkowej ściany szczytowej wraz z fundamentem, co także opóźniło wykonanie konstrukcji dachu, zmiany w lokalizacji studni i przebiegu sieci kanalizacji deszczowej w porównaniu do określonych w dokumentacji projektowej.

Trzeba było także wykonać dodatkowe oświetlenie na poddaszu i wykonać tam dodatkowy podest roboczy do obsługi centrali wentylacyjnej. Trzeba było zrobić też zrobić dodatkową opaskę z płytek chodnikowych przy ścianach budynku i dodatkową okładzinę klinkierową na ścianach zejścia prowadzącego do piwnicy.

Centrum Informacji Turystycznej Doliny Środkowej Odry. Stan prac

– Było parę niespodzianek. Trzeba było przebudować cały budynek. Jakby był budowany od nowa to by było pewnie szybciej. Ale warto takie budynki zachowywać – podkreśla Marcin Maliński właściciel firmy, która przebudowuje obiekt.

W środku trwają prace wykończeniowe. Dobiegają końca takie zadania jak zabudowa z płyt gipsowych, szpachlowanie ścian, montaż klimatyzacji i wentylacji. Układana też jest kostka granitowa. Ekipa pracuje do nocy i w weekendy, aby zdążyć na czas.