Na dwunastu przejściach w Nowej Soli ma być bezpieczniej. Prace mają być wykonane do 20 kwietnia. Gdzie będą zmiany?

Inwestycje w Nowej Soli. Przejścia dla pieszych. Termin i kwota

Miasto ma już wykonawcę. To firma z Bytomia Odrzańskiego, która wykona zadanie za ok. 74 tys. zł. Planowany termin wykonania prac to 20 kwietnia.

Miasto zapowiada, że kolejne przejścia będą doświetlane w następnych latach.

Poprawa bezpieczeństwa w Nowej Soli

- Wybór przejść dokonany został przez wnioskodawcę na podstawie analiz zdarzeń drogowych, które wystąpiły w okresie trzech lat, warunków ruchu i widoczności w rejonie przejść - informowała starosta Iwona Brzozowska po posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Podczas tego spotkania, które miało miejsce na początku lutego w starostwie, przedstawiciele urzędu miejskiego zapowiedzieli, że planują złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania do rządowego program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej, cel: „Bezpieczne przejścia dla pieszych”.

- Członkowie Komisji obecni na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowali wniosek miejski, życząc jednocześnie ,aby ten znalazł uznanie w programie i otrzymał wsparcie - podkreśliła Iwona Brzozowska.