Z Nowej Soli do Głogowa w pięć i pół godziny? Tak! To możliwe statkiem Laguna. Są też godzinne rejsy po Odrze [HARMONOGRAM, CENY BILETÓW]

Rejsy statkiem w Nowej Soli. Harmonogram rejsów i ceny biletów

W pierwszych dniach października jeszcze można skorzystać z podróży statkiem Laguna po Odrze. To pomysł na spędzenie wolnego czasu nie tylko w weekend. Od poniedziałku, co dziennie można korzystać z rejsów popołudniu. Jest też w planie rejs do Głogowa. Ta wyprawa potrwa 5,5 godziny.

Harmonogram rejsów

27 września - 1 października, godz. 17 (rejs trwa ok. godziny)

2 - 3 października, godz. 13, 15 i 17 (rejs trwa ok. godziny)

4 października, godz. 9 (rejs w jedną stronę do Głogowa, trwa 5,5 godziny)

Ceny biletów na statek Laguna

Bilety można kupować bezpośrednio na statku przed rejsem.