We Wschowie, podobnie jak w Nowej Soli, działa już galeria uliczna. Świetne miejsce na pokazywanie twórczości mieszkańców

Galeria uliczna we Wschowie. Jest wystawa członków UTW

Piotr Dziełakowski od lat z powodzeniem fotografuje przyrodę. Wiele osób poznało dzięki niemu życie żurawi, które były nawet bohaterami telewizyjnej transmisji w internecie. Swoją pasją fotograficzną dzieli się m.in. z uczestnikami Uniwersytetu Trzeciego Wieku we Wschowie, prowadząc zajęcia z fotografii. Natomiast Spółka Komunalna, w której pracuje pan Piotr, od lat prowadzi m.in. działalność edukacyjną. Udało się to połączyć i powstała galeria uliczna.

We Wschowie, podobnie jak w Nowej Soli, działa już galeria u...

Galeria uliczna we Wschowie. Uwiecznione lapidarium

Teraz mieszkańcy mają miejsce, w którym będą pokazywane ich prace. W lipcu otwarta została ekspozycja Czas zatrzymany w kamieniu. To zdjęcia z zabytkowego lapidarium we Wschowie.

– Nadarzyła się okazja. Kupiliśmy stelaże i ruszyła galeria uliczna. Celem jest prezentowanie twórczości mieszkańców miasta i gminy. Pierwszy temat dostarczyli uczestnicy zajęć fotograficznych z koła wschowskiego UTW – wyjaśnia P. Dziełakowski. – Lapidarium to bardzo dobry temat, a zwłaszcza latem, kiedy przez Wschowę przewijają się turyści. Wystawa promuje nasze zabytki.