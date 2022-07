Wakacje 2022 na półmetku. Dzieci z Nowego Miasteczka zwiedziły Zamek Czocha. Też możesz się wybrać. Zobacz godziny otwarcia i ceny

W ramach Aktywnych wakacji młodzi mieszkańcy gminy Nowe Miasteczko w czwartek, 28 lipca pojechali zwiedzić Zamek Czocha - pełny tajemnic i legend.

- W tym starym zamczysku czekały na nas ukryte i intrygujące zakamarki, przejścia prowadzące do komnat, skarbiec, zwierciadło oraz wieża z rozpościerającym się widokiem na zalew Kwisy. Duże zainteresowanie wzbudziła historia, a z nią związana legenda „studni niewiernych żon” oraz „marmurowego kominku” - czytamy w relacji uczestników wyjazdu. - W atmosferze magii w komnatach zamku, mieliśmy możliwość zetknięcia się z tajemną wiedzą. A jak czary, to wiadomo- różdżka! Każdy Czarodziej wykonał swój atrybut do zaklęć. Abrakadabra! Zabawy rozbudzające wyobraźnię, czarodziejskie eliksiry. Zwiedzanie zamku i poznawanie jego historii zrobiło na nas ogromne wrażenie.