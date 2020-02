W środę w bibliotece ważne spotkanie o historii miasta. Mija 75. rocznica likwidacji nowosolskiej filii obozu Gross Rosen

Co się wydarzyło w Nowej Soli 75 lat temu? Zlikwidowano filię obozu Gross Rosen. - 26 stycznia 1945 r. w obliczu zbliżających się wojsk radzieckich władze SS zarządziły ewakuację więźniów podległych im obozów. Wśród nich znalazła się także nowosolska filia Gross-Rosen – Arbeitslager Neusalz, którego więźniarki niewolniczo pracowały w zakładach Gruschwitza. Szacuje się, że z tysiąca młodych kobiet trasę 42-dniowego marszu śmierci do Flossenburga, a następnie do Bergen-Belsen, przeżyło zaledwie dwieście - przypomina biblioteka miejska w Nowej Soli.

Marsz śmierci więźniarek

O historii nowosolskiej filii obozu opartej na wnikliwych poszukiwaniach źródłowych, materiale filmowym, fotograficznym i kartograficznym opowie Marek Grzelka - pasjonat historii oraz autor wielu artykułów i legend nowosolskich. Spotkanie będzie okazją do przypomnienia wyprawy z 2015 r., która była powtórzeniem prawie 500-kilometrową trasę marszu śmierci z Neusalz do Flossenburga.