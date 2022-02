W marcu minie 31 lat od czasu, gdy ostatni żołnierze Armii Radzieckiej opuścili Nową Sól. W regionie żołnierze byli dwa lata dłużej

Jak każde zdarzenie historyczne, tak i to ma wiele stron. Jedną z nich jest to, że przez lata pobytu w naszym kraju sowieccy oficerowie i żołnierze, ale też ich rodziny wtopili się w krajobraz m.in. Ziemi Lubuskiej. Prawie wszyscy się cieszyliśmy się z odejścia wojska, ale i trochę chwilami żal było Maszy czy Paszy, od których nie raz Lubuszanie kupowali czy dostawali konfiety czyli cukierki, a czasami też coś mocniejszego. Byli więc i tacy Lubuszanie, którym nie sowieckiego wojska, ale właśnie rodzin, prostych ludzi, było żal. Bo z reguły kompletnie nie mieli pojęcia czego mogą spodziewać się w swej Ojczyźnie.

A co nich pozostało?