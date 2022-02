Te pożegnania w Otyniu ściskają za serce. Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem. Szpital w Nowej Soli informuje o pomocy psychologicznej

Pochówek dzieci nienarodzonych. Pogrzeby w Otyniu i Zielonej Górze

- Pochówek dzieci zmarłych przed narodzinami organizujemy od 2007 r. w Zielonej Górze i Otyniu - mówi Tomasz Lehman – przewodniczący Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze.

Gdy dochodzi do przedwczesnej śmierci dziecka (przed narodzinami lub tuż po) rodzice mogą samodzielnie je pochować lub gdy nie mają na to sił mogą podpisać w szpitalu oświadczenie wskazujące, że pochówkiem zajmie się Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka. Rodzice i rodzina nie ponoszą z tytułu takiego pogrzebu żadnych kosztów.

Personel medyczny, zarówno szpitala w Zielonej Górze, jak i Nowej Soli ma wszelką wiedzę potrzebną na ten temat. Z odpowiednim formularzem i opisem na czym polega pochówek dziecka zmarłego przed narodzeniem zazwyczaj pojawia się psycholog lub pielęgniarka.

Jeśli rodzice osobiście nie wykonają żadnego ruchu i nie zlecą TKOPD pochówku, to dziecko i tak jest grzebane w mogile zbiorczej, zgodnie z obowiązującym prawem. To ważna wiadomość dla tych, którzy w momencie doświadczenia traumatycznego przeżycia nie umieli bądź nie mogli podjąć żadnej decyzji.

Pogrzeby odbywają się regularnie co 3 miesiące. W pochówku mogą uczestniczyć zarówno rodzice, których dzieci są chowane w danej chwili, jak i ci, którzy wcześniej tego nie zrobili.

Terminy pochówków wskazuje Ośrodkowi Pomocy Społecznej TKOPD. Fizycznie za pogrzeby odpowiada Miejski Zakład Pogrzebowy.

Przed samym pochówkiem jest czas na liturgię pogrzebową w kaplicy na cmentarzu. Liturgii przewodniczy ksiądz katolicki.

Taki pogrzeb odbył się w piątek, 25 lutego na starym cmentarzu w Zielonej Górze.