Powstało piękne miejsce w Nowej Soli. To pierwszy deszczowy ogród. Efekty prac można podziwiać przy parafii pw. św. Michała [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Najwyżej oceniony w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został projekt z Nowej Soli "Parafia z klimatem – Laudato Si w praktyce". Ksiądz proboszcz Andrzej Oczachowski poinformował, co będzie robione.

Deszczowy ogród. Pierwsze takie miejsce w Nowej Soli

Projekt do programu Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych organizowanego przez Caritas Polska złożyli na początku roku Parafialny Zespół Caritas z księdzem proboszczem Andrzejem Oczachowskim.

Inspiracją do powstania programu była encyklika Laudato si’ Papieża Franciszka. Zarówno projekt Caritas Laudato si’, podobnie jak wezwanie Papieża, mają obudzić w społeczeństwie potrzebę ekologicznej wrażliwości. Poprzez promocję encykliki wskazywane są właściwe postawy i zachowania, a także podpowiedzi jak wprowadzić jej założenia do codziennego życia.