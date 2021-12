Niepowtarzalne przedmioty na kiermaszu świątecznym w Bytomiu Odrzańskim. Kolejna okazja na takie zakupy za tydzień. Cel jest szczytny

Podczas kiermaszu była prowadzona akcja na rzecz Mai z Bycza pod hasłem Serce dla Mai. Rodzice dziewczynki czekają na kosztorys operacji, która ma odbyć się w Stanach Zjednoczonych. Wiedzą, że to będą ogromne pieniądze. Zbiórka odbywa się m.in w szkole i przedszkolu w Nowym Miasteczku, podczas jarmarku w Solnikach, Nowej Soli i Głogowie.

- Dziękujemy wszystkim za to, co dla nas robicie. Bardzo potrzebujemy waszej pomocy. Bez was nie dalibyśmy rady - przyznaje mama dziewczynki Angelika Pawlak. - Zapraszamy na kiermasze i grupę licytacyjną na Facebooku. Prosimy o wpłacanie choćby złotówki na zbiórkę dla Mai.