Platforma Obywatelska w powiecie nowosolskim szykuje się do walki. Jest nowy przewodniczący, który chce pozyskać nowych ludzi do partii

Kiedy wybory w PO?

Statut partii stanowi, że w sytuacji, kiedy przewodniczący składa rezygnację, zarząd koła ma prawo powierzyć pełnienie obowiązków szefa koła osobie z zarządu. I tak się stało.

– Jesteśmy w przededniu wyborów wewnętrznych w partii, a więc będę sugerował wszystkim, abyśmy nie parli w kierunku regularnych wyborów, bo na to trzeba uzyskać zgodę partii, a ona jest zaangażowana w kampanię prezydencką Małgorzaty Kidawy – Błońskiej – tłumaczy nowy szef powiatowej struktury. A zatem kiedy wybory w partii? – Czekamy na wyniki wyborów prezydenckich. Wtedy, z tego co wiem, zarząd krajowy określi co dalej i kiedy będą wybory? – odpowiada nasz rozmówca.

PO nie będzie podbierać ludzi z innych klubów?

Jaki cel stawia sobie nowy przewodniczący? - Mi zależy na tym, aby zwiększyć ilość członków PO, czyli osób, które będą świadomie podpisywały się pod logiem PO, dlatego, że według mnie to właściwa droga do tego, aby potem z tych osób, ale dodajmy od razu - jeśli będą wartościowe, będą się realizowały w swoich społecznościach - wykreować osoby, które będą mogły kandydować i zostać radnymi w swoich gminach w naszym powiecie nowosolskim, a być może dostać się do sejmiku województwa, nic nie jest wykluczone – wyjaśnia.