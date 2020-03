Otyń jest pierwszą gminą, w której wystąpił ASF na fermie świń. Teraz burmistrz przestrzega przed ptasią grypą. Mieszkańcy mają zamykać kury

O ognisku ptasiej grypy CZYTAJ: Ptasia grypa w Lubuskiem. Ognisko wirusa na fermie indyków w gminie Krzeszyce w powiecie sulęcińskim

W gminie Otyń działa jedna z większych ferm kurzych w Polsce. Nie brakuje też mieszkańców wsi, którzy na własne potrzeby hodują drób. – Staramy się uniknąć kolejnego nieszczęścia, bo to jest nieszczęście, które może nas dotknąć. Mamy wielkiego przedsiębiorcę na terenie naszej gminy. Mamy dużo pojedynczych hodowców, dla których ta kurka jest wielkim skarbem. Dlatego rozwaga i ostrożność są bardzo potrzebne w tym momencie, aby uchronić drób, przetrzymać go w pomieszczeniach.

Burmistrz podkreśla, że dla niejednej starszej osoby kury to majątek i przyzwyczajenie do ich hodowli. – Już więcej nam w gminie nieszczęść nie potrzeba. Dlatego apeluję i proszę mieszkańców o to, aby zastosowali te wszystkie wytyczne. Nie jest to łatwy czas. Apeluję o pozostanie w domu, bo to jest podstawa. Czas, który minął nie był łatwy, a czeka nas trudniejszy – przestrzega Barbara Wróblewska.