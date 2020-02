Mieszkańcy w tym miejscu czekają na autobus do Bobrownik. Nie mają gdzie usiąść, ani jak schronić się przed wiatrem i deszczem

Tak wyglądał w piątek zniszczony przez wandali przystanek na ulicy Lipowej w Otyniu (droga prowadząca do Bobrownik). Wypchnięta i zbita szyba oraz przedziurawiony dach. Policja ustala sprawców na podstawie zapisu z monitoringu miejskiego, pozostawionych śladów oraz zeznań świadków - poinformował urząd miejski w Otyniu na swoim profilu na Facebooku.

Apel urzędu miejskiego w Otyniu o reagowanie na wandalizm

W informacji podano, że szacowany koszt naprawy może znacznie przekroczyć tysiąc złotych. - Niezależnie od tego, czy sprawca zostanie za ten czyn ukarany, czy też nie, musimy mieć świadomość, że my wszyscy w pierwszej kolejności zapłacimy za naprawę takiego przystanku z naszych podatków. Reagujmy na takie akty wandalizmu zanim do akcji wkroczy prokurator i policja z pionu dochodzeniowo-śledczego. Śledztwo i sądowe sprawy, to następne, ogromne koszty, które jako społeczeństwo w pierwszej kolejności ponosimy - apelują pracownicy urzędu miejskiego.