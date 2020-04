Czasem trochę narzekamy, że praca zdalna w domu, że nie można wyjść do znajomych, albo z nimi gdzieś pójść. A tymczasem chwile, które teraz spędzamy w domu przynoszą dużo okazji do radości. Mamy więcej okazji do robienia zdjęć naszym zwierzakom. Mamy też trochę dodatkowego czasu, aby uchwycić ich spojrzenia, sen lub zabawę. Koty i psy są na zdjęciach naszych Czytelników naprawdę szczęśliwe. Zobacz GALERIĘ. Kliknij DALEJ.

Zdjęcia nadesłane przez Czytelników portalu nowasol.naszemiasto.pl