Nigdy więcej wojny - brzmiało w Nowej Soli co roku przy Pomniku Bohaterów Walk o Polskę

Kiedy przypada Dzień Zwycięstwa, 8 czy 9 maja?

- Co roku pada to pytanie. Nie do końca wszyscy rozumieją, dlaczego znane są dwie daty – mówił na łamach Gazety Lubuskiej prof. Robert Skobelski, dyrektor instytutu historii na Uniwersytecie Zielonogórskim. – Skąd się to wzięło? Chodzi o to, że 8 maja Niemcy podpisali kapitulację przed aliantami zachodnimi, a później jeszcze raz przed Związkiem Radzieckim. Życzył sobie tego Stalin. Znaczenie miała też różnica czasu. Będąc w orbicie sowieckich wpływów też 9 maja świętowaliśmy zakończenie II wojny światowej. We wszystkich krajach bloku wschodniego tak było. Dzisiaj Polska, jak i cała Europa Zachodnia, świętuje 8 maja.