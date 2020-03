Nauczyciele ze szkół podstawowych w Nowej Soli zbuntowali się przeciwko pracy w szkołach

- Pomysł jest chybiony, ani w tym nie ma zdrowego rozsądku, ani prawdziwej troski o dzieci i nauczycieli w czasie zagrożenia wirusem - uważa jedna z nauczycielek z Nowej Soli. Jest nowa decyzja w tej sprawie.

- Ogłoszenie rządu sobie, a urząd miejski sobie - tak to wygląda. Jaki pożytek jest z dyżuru nauczyciela w szkole, który nie może, bo i nie powinien, spotkać się z uczniem w szkole? Pracować zdalnie mogę z domu, tak jak się sugeruje pracownikom w innych firmach - uważa nauczycielka z jednej ze szkół podstawowych w Nowej Soli. - Jeśli ktoś z nauczycieli jest chory, zostawia te zarazki w drodze do pracy i w samym budynku szkoły. Jaki jest wtedy sens całej tej kwarantanny, zamykania budynku? Burmistrz Głogowa Małopolskiego też chciał udowodnić, że im wirus niestraszny, ale poszedł po rozum do głowy i wycofał się z pomysłu, który teraz forsuje nowosolski urząd miejski.

Nasza Czytelniczka zapewnia, że gotowość do pracy może okazać w domu, dyżurując przy komputerze i będąc pod telefonem: - Pomysł jest chybiony, ani w tym nie ma zdrowego rozsądku, ani prawdziwej troski o dzieci i nauczycieli w czasie zagrożenia wirusem.

W szkołach jest po 50 i więcej pracowników W tej sprawie głos zabrał też mieszkaniec Nowej Soli, który podkreśla, że są zalecenia, aby pracodawcy udostępniali pracę zdalną jeśli jest taka możliwość i ponadto jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. - W szkołach województwa lubuskiego - a na pewno w większości - nauczyciele mają pracować zdalnie z domu. Jednak prezydent Nowej Soli pan Milewski zarządził, aby nauczyciele przyjeżdżali do szkoły po to, aby wypełnić e-dziennik. Wszyscy nauczyciele mają możliwość prowadzenia dziennika zdalnie i tak dotychczas wypełniali z domu. W szkołach jest około 50 pracowników lub więcej, z których spora część dojeżdża środkami komunikacji do Nowej Soli i po mieście. Nie wiem czy to wyraz głupoty czy brak kompetencji? - pyta nowosolanin

Czytelnik zaznacza, że biorąc pod uwagę zarządzenia o zagrożeniu epidemicznym, zamknięte są kluby, biblioteki a także ograniczona jest działalność galerii handlowych, zalecane jest ograniczenie wyjść z domu i przymusowa kwarantanna dla wjeżdżających do kraju. - A pan prezydent Nowej Soli sabotuje zarządzenia i własnym widzimisię naraża pracowników oświaty na zarażenie nauczycieli. Co będzie, jeśli ktoś przywiezie do szkoły wirusa i szkoła lub szkoły zostanie objęta kwarantanną. Przedłuży to znacznie zwolnienie z zajęć i spowoduje problemy z systemem edukacji w szkołach w Nowej Soli - uważa Czytelnik.

Praca nauczycieli w czasie koronawirusa - PiS najpierw upokorzył nauczycieli, a teraz ich minister edukacji namawia by na własnym sprzęcie, zakupionym za nędzne płace, płacąc z tej marnej pensji za zużyty prąd prowadzić edukację przez internet. To wszystko dlatego że rząd sobie nie radzi i jak zwykle swoje obowiązki zrzuca na innych. To jakaś paranoja - uważa tymczasem jeden z mieszkańców.

Dostaliśmy też inne zgłoszenie w tej sprawie, chodzi o spodziewane obniżenie nauczycielskich pensji, bo mają nie być wypłacane nadgodziny. Nacisk na pracę zdalną jest bardzo duży, ale nadgodzin nie wypłacą. Jakby nie patrzeć to świństwo. Ja puszczam zadania, tematy moim uczniom, ale druga strona nie wywiązuje się z tego do czego jest zobowiązana - uważa jeden z Czytelników z Nowej Soli. - Skoro mamy pracować zdalnie i zakładam, że część osób to robi, to wynagrodzenie powinno być wypłacane w całości.

Nauczyciel podkreśla, że nie jest winą nauczycieli, że tych nadgodzin nie będzie, więc płaca powinna być taka sama, a nie niższa.

Komunikat urzędu miejskiego dla nauczycieli - Po spotkaniu 16 marca 2020 r. Prezydenta Miasta Jacka Milewskiego z Dyrektorami Publicznych Szkół Podstawowych i Przedszkoli zdecydowano, że w ramach czasowego ograniczenia działalności placówek do 25 marca pracownicy placówek oświatowych będą pracować zdalnie - poinformowała w poniedziałek rano rzecznik prasowa urzędu miejskiego Ewa Batko. W komunikacie rzecznik podała, że o sposobie organizacji pracy zdecydują dyrektorzy poszczególnych placówek. Szkoły i przedszkola nie będą zamknięte, sekretariaty w placówkach będą czynne. - Apelujemy do mieszkańców o minimalizowanie bezpośredniego kontaktu, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego. Dane kontaktowe są na stronach internetowych powyższych instytucji - podkreśliła rzecznik prasowa.

