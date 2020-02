„Emocjonujące spotkania z Jerzykiem” to nowy cykl zajęć dla dzieci, dzięki którym nauczą się rozpoznawania swoich emocji. Wstęp darmowy

– Zdarza się, że rodzic mówi, że jego dziecko płacze bez powodu. To nieprawda, ono zawsze ma powód. To może być coś, co przeżyło np. tydzień temu i nagle mu się przypomniało – wyjaśnia Gabriela Juncewicz, pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. – Dlatego nie mów do dziecka „nie płacz”, ale przytul i powiedz „rozumiem”. Wtedy będzie wiedzieć, że ma twoje wsparcie, ma prawo do swoich uczuć i że jego uczucia nie są złe.

Zajęcia dla dzieci w wieku 7-12 lat

„Emocjonujące spotkania z Jerzykiem” tak się w tym roku nazywa cykl zajęć dla dzieci, które organizuje pełnomocnik prezydenta miasta ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii. Zajęcia będą odbywały się w punkcie konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli. Ruszają 24 lutego. Zapisać dziecko można do 19 lutego. nr tel. 68/ 4590305 lub mejlowo: profilaktyka@nowasol.pl.

Spotkania będą odbywały się w dwóch grupach: w poniedziałki – młodsza grupa w wieku 7-9 lat, we wtorki – starsza grupa w wieku 10-12 lat. Grupy będą 10-osobowe. Spotkań będzie 15. Szczegóły można sprawdzić na profilu Profilaktyka Nowa Sól na Facebooku.