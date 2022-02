Morsowali dla Moniki z Nowej Soli. Jest mnóstwo licytacji. Dołącz i pomóż Eliza Gniewek-Juszczak

Morsowanie w Nowej Soli ze szczytnym celem. Udało się zebrać na leczenie Moniki z Nowej Soli prawie 3,5 tysiąca złotych.

- Dziękuję Wam wszystkim z całego serca, z całych moich sił, bo to dzięki Wam ta moja walka jest możliwa. Przytulam was mocno. A do wszystkich walczących: Nie dajcie się! Walczcie z całych sił! - podkreśliła Monika Naumowicz z Nowej Soli.