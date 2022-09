Kilkunastominutowy program o tragicznej historii z Neusalz zostaje głęboko w pamięci. Widzowie poruszeni

Gdy więźniarki obozu pracy w ówczesnej Nowej Soli dostały ubrania, rozpoznały rzeczy swoich sióstr i matek, wywiezionych do Auschwitz. O historii kobiet z filii obozu Gross Rosen w Neusalz jest nowy film.

Program prowadzi Łukasz Kazek. Reżyserem jest Mateusz Kudła. Za klimatyczne zdjęcia odpowiada Łukasz Herod, a za dźwięk Krzysztof Bąk. W Nowej Soli wiadomo jednak, że gdyby nie konsekwencja i upór Marka Grzelki, który od lat zajmuje się tematem, mało kto znałby tę historię. Znajomi regionalisty i pisarza dopingują go, aby sam zabrał się za film.

- Osobiście jestem straszliwie ciekawy, jak to będzie ostatecznie wyglądać, ale mam podejrzenia, że wyjdzie bardzo dobrze. Kątem oka zerkałem, jak to było robione w terenie, podsłuchiwałem chwilami, ale nie przeszkadzałem, nie kręciłem się pod nogami - skomentował Marek Grzelka na Facebooku, zanim opublikowany został odcinek z Nowej Soli. - To będzie ogromny wkład w upamiętnienie losu tych dziewczyn, które pod dachem nieba nad Neusalz stały się ofiarami nazistowskiego terroru.