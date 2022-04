Małe starcie mieszkańca Nowej Soli i Sławy w programie telewizyjnym. Pytanie od Jerzego odebrało szansę Andrzejowi

Teleturniej "Jeden z dziesięciu". W jednym odcinku dwóch Lubuszan

Pierwszy etap odcinka z wtorku, 19 kwietnia z trema szansami na koncie ukończyli m.in. dwaj Lubuszanie, mieszkaniec Nowej Soli Jerzy Matusewicz i Andrzej Kulus ze Sławy. Pan Jerzy jest elektromonterem. Powiedział, że interesuje się sportem, historią i geografią. Natomiast pan Andrzej powiedział o sobie, że jest nauczycielem historii, którą się interesuje. Oprócz historii wymienił też szachy.

Do finału wszedł nowosolanin. Zanim to się stało, w drugim etapie odpadł sławianin. Jedno z pytań, które pogrążyło mieszkańca Sławy, było to zadane przez pana Jerzego z Nowej Soli, o to jaką częścią mowy są słowa takie, jak: mój, twój, nasz.

W finale Jerzy Matusewicz miał mniej szczęścia do pytań, niż w poprzednich dwóch etapach i utracił swoje szanse.

W jednym z tegorocznych odcinków teleturnieju, emitowanym 14 marca, uczestniczył również inny Lubuszanin, mieszkaniec Zielonej Góry Łukasz Piwiński.