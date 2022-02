Rodzina Deplewskich z Nowej Soli wygrała trzy odcinki Familiady. "Zobaczyliśmy telewizję od kuchni"

– Cieszymy się, że przeszliśmy casting i udało nam się wygrać trzy odcinki. Chociaż po pierwszym wydawało się, że szybko pojedziemy do domu – mówi Robert Deplewski z Nowej Soli. W niedzielę, 27 lutego można było zobaczyć trzeci odcinek z udziałem rodziny nowosolan.

Na pomysł udziału w popularnym programie Telewizji Polskiej Familiada wpadła żona pana Roberta Joanna Deplewska z dziećmi. Chęć uczestnictwa została wysłana do telewizji około dwóch lat temu. I nagle przyszło zaproszenie na casting.

– Wskazywane są różne miasta w Polce, zależnie od tego, ilu chętnych jest z danej części kraju. Bywają castingi też we Wrocławiu. My jechaliśmy jednak aż do Krakowa – opowiada pan Robert.