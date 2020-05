Majówka 2020. 14. Złot Garbatych Bolidów w Radzyniu. Do tej pory takiej imprezy nie było. Będzie inna niż wszystkie

Majówka 2020 to koniecznie Zlot Garbatych Bolidów w Radzyniu. I odbywa się również w tym roku, mimo epidemii. Jak? Zapytacie. To e-zlot. Od kilku dni można było się zapisywać, logując się. Uczestnicy połączą się na platformie internetowej. I będzie się dużo działo.

Najbardziej bezpieczny zlot garbusów

Zlot będzie trwał od piątku do niedzieli, 1 – 3 maja. – Niestety obecny czas pokrzyżował nam wirus i według obowiązującego prawa nie ma możliwości zorganizowania jakiegokolwiek spotkania w większym gronie. A nasze zloty to mimo posiadania pięknych aut to przede wszystkim spotkania wspaniałych ludzi z każdej strony Polski i nie tylko – czytamy w informacji KG BUS Poland – organizatorów tej popularnej imprezy, która od 14 lat rozpoczynała maj w gminie Sława. – Będzie to inny zlot niż poprzednie, ale to od nas samych będzie zależało jak się będziemy bawić