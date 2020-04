Lubisz hip - hop? Zarapuj sobie w domu z GieWem z Nowej Soli. Właśnie nagrał nowy utwór i udostępnił specjalnie dla nas treść

Nadchodzą już momenty, a ile jeszcze najdzie, to życiowe zakręty z oddali niewyraźne - to fragment najnowszego utworu nowosolskiego rapera. Posłuchajcie jak rapuje GieWu.

- Zapraszam do sprawdzenia najnowszego utworu w moim wykonaniu! Zachęcam do udostępniania, komentowania oraz oceniania. Nowosolski Rap! Pozdrawiam was! - napisał do nas GieWu, nowosolski raper, czyli Adrian Jędraszczyk.

1 kwietnia ukazało się na portalu Youtube Wielkie Serce.

Treść utworu specjalnie dla Czytelników, którzy chcieliby porapować z GieWem Ref:

My zostaliśmy tu, jak okruszki chleba

bo to już było i już tego nie ma.

Widziałem wszystko jak oczami dziecka,

a to co złe rodzi się w naszych sercach. Wszystko spalili na drodze zapomnienia

bo to już było i już tego nie ma.

Ci co zostali, nie opuścili miejsca,

ja idę dalej, do widzenia, życzę szczęścia. 1. Zwr.

Mówiłem, że będę, ale sam się często gubię,

gdzieś zgubiłem szczęście, jak stałem pod murem.

Niejednokrotnie, wracam wspomnieniami w górę,

to boli, lecz zarazem pięknym jest uczuciem.

Uciekać tam, przypominać sobie wszystko,

jak to było dawno, a jednakże tak blisko.

Dobra nie zostaję tu, idę jednak dalej,

trzeba iść do przodu, a ty z moim przekazem.

Ref:

My zostaliśmy tu, jak okruszki chleba

bo to już było i już tego nie ma.

Widziałem wszystko jak oczami dziecka,

a to co złe rodzi się w naszych sercach. Wszystko spalili na drodze zapomnienia

bo to już było i już tego nie ma.

Ci co zostali, nie opuścili miejsca,

ja idę dalej, do widzenia, życzę szczęścia. 2. Zwr

Na pewno, nie będę stał w miejscu wiecznie,

pozmieniało się wiele, odnalazłem szczęście.

Życie jest okrutne i jako jedyne nagradza

ludzie, hamują cię, ale to twoja wyprawa.

Zostaw coś po sobie, bądź dla nich wzorcem,

i buduj swoją drogę byś szedł w dobrą stronę.

Wszystko co robisz jak najbardziej jest istotne,

życie w harmonii albo w wiecznym chaosie.

Ref:

My zostaliśmy tu, jak okruszki chleba

bo to już było i już tego nie ma.

Widziałem wszystko jak oczami dziecka,

a to co złe rodzi się w naszych sercach.

Wszystko spalili na drodze zapomnienia

bo to już było i już tego nie ma.

Ci co zostali, nie opuścili miejsca,

ja idę dalej, do widzenia, życzę szczęścia. 3. Zwr.

Wyruszyłem samotnie, nie ważne co mnie spotka,

jak dalej się potoczy? To teraz moja rola.

Kiedyś było łatwiej i też byliśmy inni,

teraz przerażeni strachem i z poczuciem winy, ejj

Nigdy nie umiera to, co się w tobie rodzi,

drzewo doświadczenia, które w sobie sam szkolisz.

Nadchodzą już momenty, a ile jeszcze najdzie,

to życiowe zakręty z oddali niewyraźne. Ref:

My zostaliśmy tu, jak okruszki chleba

bo to już było i już tego nie ma.

Widziałem wszystko jak oczami dziecka,

a to co złe rodzi się w naszych sercach. Wszystko spalili na drodze zapomnienia

bo to już było i już tego nie ma.

Ci co zostali, nie opuścili miejsca,

ja idę dalej, do widzenia, życzę szczęścia.