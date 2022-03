Lepsze, ciekawsze i zdrowsze życie seniora w Nowej Soli i okolicy. Są pieniądze z ministerstwa rodziny i polityki społecznej

Dzienny Dom Seniora + w Nowej Soli w marcu świętował pierwszy rok istnienia. Ostatnio dzięki współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną rozpoczął się cykl spotkań w ramach dyskusyjnego klubu książki. To okazja do rozmów o książkach z dzieciństwa, o emocjach i wyobraźni. Są zajęcia kulinarne, muzyczne i wiele innych.

- Każdego dnia seniorzy przychodzą tu z radością i dostają opiekę, ciepło, zainteresowanie. To zasługa pracujących tu ludzi. To oni umieli stworzyć takie szczególne miejsce. Ale też jest to zasługa podopiecznych, którzy, przychodząc tu wnoszą ze sobą pozytywne nastawienie, ciekawość świata, radość i ciepło, którym obdarzają innych - czytamy w relacji z uroczystości na facebookowym profilu domu.