Koronawirus we Wschowie. Szpital poddano dezynfekcji. Wstrzymano przyjęcia, pacjenci zabezpieczeni

Radna Katarzyna Owoc - Kochańska poinformowała mieszkańców na Facebooku o wykrytym przypadku. - 63 latka została przewieziona do szpitala w Zielonej Górze - napisała.

Informacje z godz. 12.00

To wszystko z powodu podejrzenia zakażenia koronawirusem. Jak informuje rzecznik szpitala Marta Pióro, o tym co dalej, decyzja zapadnie dziś po godzinie 15, gdy znane będą wyniki testów. Rzecznik nie ujawnia czy podejrzenie dotyczy pacjenta czy pracownika szpitala. Wiadomo natomiast, że to 63-letnia kobieta, która jest już na oddziale zakaźnym szpitala w Zielonej Górze.

- Pacjenci są zabezpieczeni - dodaje rzeczniczka.