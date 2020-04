Kompletnie pijany 23-latek rozbił kostką brukową w witrynę sklepową w Nowej Soli. Grozi mu do pięciu lat więzienia

Za zniszczenie szyby antywłamaniowej w jednym z nowosolskich sklepów odpowie 23-letni mieszkaniec tego miasta. W noc z poniedziałku na wtorek mężczyzna rzucił kostką brukową w witrynę sklepową, powodując wysokie straty materialne. 23-latek zatrzymany przez policjantów chwilę po dokonaniu tego aktu wandalizmu. Teraz może mu nawet grozić do pięciu pozbawienia wolności. Sytuacja miała miejsce w poniedziałek (27 kwietnia), przed północą. Nowosolscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który zniszczył szybę antywłamaniową jednego ze sklepów w Nowej Soli. Agresor na widok mundurowych próbował jeszcze uciekać, jednak policjanci szybko go obezwładnili. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszom, że idąc ulicą znalazł kostkę brukową, którą podniósł, a następnie uderzał nią w szybę wystawową obiektu handlowego. Nie był w stanie określić przyczyn swojego zachowania. Badanie alkomatem wykazało ponad dwa promie alkoholu w wydychanym powietrzu u 23-letniego mieszkańca Nowej Soli. Po wytrzeźwieniu w policyjnym areszcie, mężczyzna usłyszał zarzut uszkodzenia mienia i przyznał się do winy. Za swoje zachowanie odpowie przed sądem - grozi mu kara pozbawienia wolności do pięciu lat. Polecamy wideo: Koronawirus w Polsce. Policjanci sprawdzają, czy ludzie przestrzegają zasad kwarantanny

KPP Nowa Sól