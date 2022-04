Pijany kierowca uszkodził zaparkowane auto i odjechał. Zatrzymał go policjant z Kożuchowa

- St. sierż. Mateusz Banakiewicz w środę, 30 marca zauważył kierującego, którego styl jazdy wskazywał na to, że może być nietrzeźwy. Mężczyzna siedzący za kierownicą osobowego suzuki uderzył w zaparkowany samochód i pojechał dalej. Po chwili stracił kontrolę nad swoim pojazdem i uderzył w krawężnik – informuje młodszy aspirant Justyna Sęczkowska z Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli. - Gdy zatrzymał się przed skrzyżowaniem, miał problem ze zmianą biegów. Wykorzystał to policjant, który podbiegł do jego auta, zabrał mu kluczyki i udaremnił dalszą jazdę.

Funkcjonariusz wyczuł od mieszkańca Nowej Soli silną woń alkoholu i zawiadomił o zdarzeniu dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli.

Badanie stanu trzeźwości wykazało u 72-latka ponad dwa promile alkoholu w jego organizmie. Mężczyzna odpowie przed sądem nie tylko za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości, ale również za spowodowanie kolizji.